ПА ОБСЄ закликає Азербайджан та Вірменію припинити бої

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георг Церетелі закликав Азербайджан та Вірменію до припинення бойових дій та відновлення переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.

Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сайті Організації з безпеки та співробітництва ОБСЄ.

"Я закликаю обидві сторони припинити бойові дії в інтересах цивільного населення, яке проживає в цьому регіоні, і відновити участь у переговорах під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ для досягнення довгострокового врегулювання конфлікту", - сказав Церетелі.

Президент ПА ОБСЄ заявив глибоке занепокоєння з приводу ескалації в Нагірному Карабасі, зокрема, повідомленнями про загибель цивільного населення, а також загрозу, яку тривала ескалація створює для регіональної безпеки. Він підкреслив, що альтернативи політичному врегулюванню немає.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 вересня розпочалися бойові дії Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабаху - сторони взаємно звинуватили один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. У понеділок бойові дії продовжилися.

За даними Міноборони Азербайджану, під час боєзіткнень у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.

У Міноборони Вірменії 27 вересня заявили про загибель 16 осіб і понад 100 поранених, пізніше був опублікований список ще з 15 загиблих під час бойових дій.

На екстреному засіданні парламенту Азербайджану (Міллі Меджлісу) було ухвалено рішення про введення воєнного стану.

Вірменія також оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.