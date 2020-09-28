ПА ОБСЄ закликає Азербайджан та Вірменію припинити бої
Як передає Укрінформ, відповідна заява опублікована на сайті Організації з безпеки та співробітництва ОБСЄ.
"Я закликаю обидві сторони припинити бойові дії в інтересах цивільного населення, яке проживає в цьому регіоні, і відновити участь у переговорах під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ для досягнення довгострокового врегулювання конфлікту", - сказав Церетелі.
Президент ПА ОБСЄ заявив глибоке занепокоєння з приводу ескалації в Нагірному Карабасі, зокрема, повідомленнями про загибель цивільного населення, а також загрозу, яку тривала ескалація створює для регіональної безпеки. Він підкреслив, що альтернативи політичному врегулюванню немає.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 вересня розпочалися бойові дії Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабаху - сторони взаємно звинуватили один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. У понеділок бойові дії продовжилися.
За даними Міноборони Азербайджану, під час боєзіткнень у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.
У Міноборони Вірменії 27 вересня заявили про загибель 16 осіб і понад 100 поранених, пізніше був опублікований список ще з 15 загиблих під час бойових дій.
На екстреному засіданні парламенту Азербайджану (Міллі Меджлісу) було ухвалено рішення про введення воєнного стану.
Вірменія також оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.