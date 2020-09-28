ЄСПЛ отримав від Єревана запит щодо Нагірного Карабаху

Європейський суд з прав людини отримав запит від уряду Вірменії про запровадження тимчасових заходів, що мають зобов'язати уряд Азербайджану припинити обстріли цивільних об’єктів і населених пунктів у Нагірному Карабаху.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, відповідний запит від вірменської сторони ЄСПЛ отримав у понеділок.

«Європейський суд з прав людини отримав запит, внесений Вірменією проти Азербайджану щодо тимчасових заходів…», - повідомили у суді.

Зокрема, вірменська сторона вимагає вказати азербайджанському уряду про необхідність таких дій: припинити військові атаки на цивільні поселення уздовж усієї лінії зіткнення, де розгорнуті збройні сили Вірменії і Нагорного Карабаху; припинити невибіркові удари; припинити атаки на цивільне населення, об’єкти та населені пункти.

Запит Вірменії нині перебуває на етапі розгляду в ЄСПЛ.

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії зіткнення у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що " азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.