ЄСПЛ отримав від Єревана запит щодо Нагірного Карабаху
Як передає власний кореспондент Укрінформу, відповідний запит від вірменської сторони ЄСПЛ отримав у понеділок.
«Європейський суд з прав людини отримав запит, внесений Вірменією проти Азербайджану щодо тимчасових заходів…», - повідомили у суді.
Зокрема, вірменська сторона вимагає вказати азербайджанському уряду про необхідність таких дій: припинити військові атаки на цивільні поселення уздовж усієї лінії зіткнення, де розгорнуті збройні сили Вірменії і Нагорного Карабаху; припинити невибіркові удари; припинити атаки на цивільне населення, об’єкти та населені пункти.
Запит Вірменії нині перебуває на етапі розгляду в ЄСПЛ.
Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.
У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії зіткнення у відповідь на провокації Вірменії.
МЗС Вірменії заявило, що " азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".
Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.
МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.