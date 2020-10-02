Вірменія привела збройні сили у повну бойову готовність

Збройні сили Вірменії приведені у стан повної бойової готовності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Armen Press.

Усі підрозділи збройних сил Вірменії приведені до найвищого рівня бойової готовності.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що всі підрозділи збройних сил чергують на оборонних позиціях.

Інфрормагенція нагадує, що у Вірменії 27 вересня, з моменту початку бойових дій з Азербайджаном, було оголошено воєнний стан.

Читайте також: Азербайджан і Вірменія повідомляють про загиблих і поранених через ескалацію в Нагірному Карабаху

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабасі й терміново відновити переговори без попередніх умов.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

29 вересня Європейський суд з прав людини постановив для Єревана та Баку негайно припинити бойові дії.