Карабаський конфлікт: Аваков заявляє, що Україна не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін

Україна не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін азербайджано-вірменського конфлікту.

Про це в Твіттері написав глава МВС Арсен Аваков, передає Укрінформ.

«Україна не надаватиме військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу - таблетки для депутатів із надто вже розвиненою фантазією - треба б пошукати усією країною», - написав глава МВС.

Раніше народний депутат із фракції "Слуга народу" Людмила Марченко в ефірі телеканалу "Україна 24" висловила впевненість, що Україна "не пройде повз" надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне потреба.

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Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і чисельних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна і більшість країн також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.