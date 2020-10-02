Кулеба закликає депутатів не гратися з емоціями людей заявами про військову допомогу

Як передає Укрінформ, про це дипломат написав у Фейсбуці, коментуючи висловлювання народного депутата України Людмили Марченко щодо можливості надання Україною військової допомоги Азербайджану.

"Кожен народний депутат України може висловити свою позицію чи думку з будь-якого питання, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду та Президента України. В умовах активного збройного протистояння, чисельних жертв та руйнувань, вкотре закликаю всіх до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави. Якщо коротко, то контролюйте свої емоції і не грайтеся з емоціями інших людей", - зазначив Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що Україна є домівкою для чисельної вірменської та азербайджанської діаспор. У цьому контексті він акцентував, що вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні.

Кулеба також закликав представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства.

Як повідомлялося, народна депутатка з фракції "Слуга народу" Людмила Марченко, коментуючи в ефірі телеканалу "Україна 24" військове загострення між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі, заявила, що Україна готова у разі потреби надати військову допомогу Азербайджану.

Людмила Марченко є головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. На момент обрання до Верховної Ради працювала провідним фахівцем департаменту навчання і розвитку персоналу ТОВ "Епіцентр К".

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.