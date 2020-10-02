Нагірний Карабах: лідери ЄС закликали Вірменію та Азербайджан до діалогу

Нагірний Карабах: лідери ЄС закликали Вірменію та Азербайджан до діалогу

Укрінформ
Лідери глав держав та урядів країн Європейського Союзу закликали сторони протистояння навколо Нагорного Карабаху негайно припинити вогонь та повернутися до політичних переговорів під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Про це в під час пресконференції  в ніч на 2 жовтня за підсумками першого дня роботи європейського саміту в Брюсселі заявив Президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від Високого представника ЄС ми отримали інформацію по Нагорному Карабаху, а також ознайомилися із висновками кількох країн, зокрема, Франції, Президент якої мав можливість говорити з паном Алієвим (Президент Азербайджану – ред.) та паном Пашиняном (прем’єрміністр Вірменії – ред.) Ми закликали до негайного припинення ворожнечі та до відновлення політичного діалогу в контексті Мінської групи ОБСЄ", - сказав Шарль Мішель.

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Він висловив переконання, що повернення сторін до політичного діалогу є «єдиним варіантом» для запобігання подальшій ескалації насильства та ворожнечі. Своєю чергою, поновлення стабільності й безпеки є необхідним для того, щоб захистити, наскільки це можливо, всіх людей у цьому регіоні.

Цю позицію підтвердила також Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Щодо Вірменії та Азербайджану – я можу лише повторити, що нам всім необхідна негайна деескалація. У цієї ситуації не може бути жодного військового рішення або зовнішнього втручання», - наголосила Президент Єврокомісії.

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Як вже повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілах прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

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