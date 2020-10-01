Генсек Ради Європи заявляє про загрозу гуманітарної кризи в Нагірному Карабаху

У Раді Європи закликають Єреван і Баку припинити ескалацію збройного конфлікту у Нагірному Карабаху, жертвами якого стає цивільне населення.

Про це йдеться у заяві генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, переданій власному кореспондентові Укрінформу у Страсбурзі.

«Через ескалацію збройного конфлікту у Нагірному Карабаху зростає кількість жертв серед цивільного населення. Я сумую у зв’язку із загибеллю багатьох людей, серед яких багато цивільних. Жодні політичні міркування не можуть бути виправданням того жаху і страждань, яких зазнають жінки, чоловіки та діти», - заявила генсек Ради Європи.

Пейчинович-Бурич закликала сторони конфлікту припинити бойові дії та негайно виконати заходи, визначені Європейським судом з прав людини.

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«Мирне врегулювання має бути знайдене за столом переговорів задля запобігання гуманітарної кризи», - переконана генеральний секретар Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією конфлікту у Нагірному Карабаху та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново поновити переговори без попередніх умов.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

29 вересня Європейський суд з прав людини постановив для Єревану і Баку негайно припинити бойові дії.