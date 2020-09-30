Україна в ОБСЄ виступила за мирне врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху

Україна переконана, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі може відбутися лише мирним шляхом на основі поваги до міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану в межах його міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ щодо ескалації ситуації вздовж лінії зіткнення у зоні конфлікту в Нагірному Карабасі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна підтверджує свою підтримку стійкому врегулюванню нагірно-карабаського конфлікту на основі повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив він.

Цимбалюк зазначив, що Україна глибоко шкодує, що широкомасштабні військові дії вздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту у Нагірному Карабасі вже призвели до численних жертв, в тому числі серед цивільного населення, з обох сторін конфлікту. "Ми висловлюємо наші щирі співчуття сім'ям загиблих та поранених в бойових діях", - заявив він.

Дипломат повідомив про підтримку Україною дій співголів Мінської групи ОБСЄ та особистого представника діючого голови ОБСЄ Анджея Каспжика, спрямованих на деескалацію нинішнього насильства та стабілізацію ситуації на місцях. "Це - суттєві передумови для продовження переговорів, заснованих на фундаментальних принципах та нормах міжнародного права, тим самим відкриваючи шлях до мирного врегулювання цього конфлікту, що триває вже десятиріччя", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Він також вказав на те, що нинішня ескалація є "черговим доказом того, що як затяжні, так і гарячі конфлікти залишаються основним фактором нестабільності, що загрожує безпеці в регіоні ОБСЄ, що може призвести в будь-який момент до відновлення бойових дій та великих людських втрат".

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

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Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново відновити переговори без попередніх умов.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.