ЄСПЛ зобов’язав Вірменію та Азербайджан утриматися від бойових дій
Таке рішення Суд ухвалив на запит Вірменії щодо вжиття тимчасових заходів відносно Азербайджану з метою запобігання грубих порушень прав людини з початку ескалації збройного конфлікту в Нагорному Карабаху, передає власний кореспондент Укрінформу.
"29 вересня 2020 року, беручи до уваги, що нинішня ситуація становить ризики серйозного порушення Європейської конвенції з прав людини, ЄСПЛ вирішив застосувати правило 39. З огляду на необхідність запобіганню цим порушенням та відповідно до правила 39, Суд закликає обидві сторони – Азербайджан і Вірменію – утриматися від вжиття будь-яких заходів, особливо воєнних дій, які можуть порушувати права цивільного населення, гарантовані Конвенцією, включаючи ризики для його життя і здоров’я", - йдеться у рішенні Суду.
ЄСПЛ також висловив вимогу до Єревана і Баку поінформувати якнайшвидше про вжиті заходи на дотримання зобов’язань згідно із Європейською конвенцією з прав людини.
Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.
МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.
Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.