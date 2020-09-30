ЄСПЛ зобов’язав Вірменію та Азербайджан утриматися від бойових дій

Європейський суд з прав людини застосував положення Європейської конвенції з прав людини та зобов'язав Вірменію і Азербайджан утриматися від бойових дій, які загрожують цивільному населенню.

Таке рішення Суд ухвалив на запит Вірменії щодо вжиття тимчасових заходів відносно Азербайджану з метою запобігання грубих порушень прав людини з початку ескалації збройного конфлікту в Нагорному Карабаху, передає власний кореспондент Укрінформу.

"29 вересня 2020 року, беручи до уваги, що нинішня ситуація становить ризики серйозного порушення Європейської конвенції з прав людини, ЄСПЛ вирішив застосувати правило 39. З огляду на необхідність запобіганню цим порушенням та відповідно до правила 39, Суд закликає обидві сторони – Азербайджан і Вірменію – утриматися від вжиття будь-яких заходів, особливо воєнних дій, які можуть порушувати права цивільного населення, гарантовані Конвенцією, включаючи ризики для його життя і здоров’я", - йдеться у рішенні Суду.

ЄСПЛ також висловив вимогу до Єревана і Баку поінформувати якнайшвидше про вжиті заходи на дотримання зобов’язань згідно із Європейською конвенцією з прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Читайте також: Радбез ООН закликав Баку та Єреван до негайного припинення вогню

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.