Нагірний Карабах: ЄС в ОБСЄ закликав Вірменію та Азербайджан до переговорів

Європейський Союз закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабасі до негайного припинення бойових дій та відновлення переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.

Відповідна заява ЄС щодо ситуації в Нагірному Карабасі була виголошена у вівторок під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз настійно закликає сторони негайно та безумовно відновити конструктивний та предметний діалог під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ з метою досягнення шляхом переговорів врегулювання триваючого конфлікту у Нагірному Карабасі, відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ЄС підтверджує свою повну підтримку Мінській групі ОБСЄ та її співголовам, а також Особистому представнику Діючого головування в ОБСЄ.

У заяві також міститься заклик до сторін конфлікту негайно припинити бойові дії та утриматися від будь-яких дій та риторики, що можуть призвести до посилення напруженості на місцях.

У Євросоюзі висловили співчуття сім'ям загиблих та побажання швидкого одужання пораненим.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.