Військового вирішення Карабаського конфлікту немає – США в ОБСЄ

Сполучені Штати переконані, що військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі немає, і тому закликають сторони до негайного припинення бойових дій та відновлення мирних переговорів.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор у вівторок під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації у Нагірному Карабасі та бойових дій між Вірменією та Азербайджаном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"США глибоко занепокоєнні повідомленнями про широкомасштабні військові дії вздовж лінії зіткнення в регіоні Нагірного Карабаху, що призвели до великої кількості смертей, у тому числі серед мирного населення. Ми приєднуємося до співголів Мінської групи та ширшої міжнародної спільноти у їх рішучому засудженні цієї ескалації насильства та закликаємо всіх причетних негайно припинити військові дії. Ми висловлюємо свої співчуття родинам загиблих та поранених", - заявив Гілмор.

Представник США в ОБСЄ закликав сторони "негайно припинити бої та якомога швидше і без попередніх умов повернутися за стіл переговорів". "Заступник держсекретаря США Бігун вже звернувся до міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану із закликом до деескалації та використання існуючих прямих каналів зв'язку між ними для запобігання подальшій ескалації", - додав він.

Сполучені Штати також закликали сторони негайно вжити заходів задля зменшення напруженості, "забезпечити пропорційність безпекових заходів та поважати міжнародне право людини".

Гілмор заявив, що США переконані, що "участь у ескалації насильства з боку будь-якої зовнішньої сторони лише посилить регіональну напруженість".

"Військового вирішення нагірно-карабаського конфлікту немає", - наголосив американський дипломат, закликавши сторони до переговорів.

"Як співголова Мінської групи, Сполучені Штати підтверджують свою відданість сприянню мирному врегулюванню нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів. Ще є час, щоб це змінити та запобігти подальшим смертям серед цивільних та військових", - додав Гілмор.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.

Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.