Вірменія заявила про збиття турками її літака, Анкара й Баку - заперечують

У Міністерстві оборони Вірменії повідомили про те, що у регіоні Нагірного Карабаху турецький винищувач F-16 збив їхній Су-25, а пілот літака загинув, проте у Туреччині та Азербайджані цю інформацію наразі заперечують.

Як передає Укрінформ, про це заявила речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, турецький винищувач летів з аеродрому в місті Гянджа, Азербайджан. Він начебто прикривав дії азербайджанської авіації та безпілотників.

Раніше про турецькі винищувачі на боці Азербайджану розповідав президент Вірменії Армен Саргсян.

Але водночас міністерство оборони Азербайджану назвало повідомлення вірменської сторони про знищення літака фейком та пропагандистською вигадкою.

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Більше того, повідомлення вірменського міністерства оборони заперечили в самій Туреччині.

Про це йдеться у заяві голови управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна, оприлюдній CNN Turk.

«Твердження, що турецький F-16 збив вірменський літак, не відповідає дійсності. Замість того, щоб вдаватися до таких дешевих агітаційних ігор, Вірменія повинна якомога швидше залишити окуповані території», - цитує телеканал голову управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.