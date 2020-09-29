Постійна рада ОБСЄ збирає екстрене засідання щодо Нагірного Карабаху

Постійна рада ОБСЄ увечері 29 вересня проведе екстрене засідання через загострення у Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці головування Албанії в ОБСЄ у Twitter.

Спеціальне засідання розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.

Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.