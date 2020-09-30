Кулеба озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху

Кулеба озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху

Укрінформ
Україна закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 30 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі уважно спостерігаємо за розвитком цих подій (у Нагірному Карабаху - ред.)... Війна - це завжди горе, жертви, руйнування... На нашу думку, зараз на Кавказі головне - це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції... Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

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Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново відновити переговори без попередніх умов.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

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Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

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