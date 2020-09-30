Кулеба озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху

Україна закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 30 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі уважно спостерігаємо за розвитком цих подій (у Нагірному Карабаху - ред.)... Війна - це завжди горе, жертви, руйнування... На нашу думку, зараз на Кавказі головне - це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції... Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Читайте також: ЄС застерігає від підтримки однієї зі сторін конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново відновити переговори без попередніх умов.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.