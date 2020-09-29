Помпео закликає Вірменію й Азербайджан повернутися до діалогу

Помпео закликає Вірменію й Азербайджан повернутися до діалогу

Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео закликав Вірменію й Азербайджан припинити насильство в Нагірному Карабаху й повернутися до діалогу. 

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це він заявив під час візиту до Греції.

«Ми з міністром закордонних справ (Греції – ред.) обговорили конфлікт в Нагірному Карабаху. Обидві сторони мають припинити насильство та співпрацювати зі співголовами Мінської групи (ОБСЄ – ред.) та якомога швидше повернутися до основних переговорів», - сказав Помпео.

Мінська група ОБСЄ, створена в 1992 році, є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

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Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу задля мирного врегулювання конфлікту.

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