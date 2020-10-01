Вірменія звинуватила Ізраїль у постачанні зброї до Азербайджану та відкликала посла

Міністерство закордонних справ Вірменії вирішило відкликати свого посла з Ізраїлю для консультацій, повідомила речниця МЗС Вірменії Анна Нагдалян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Armen Press.

"МЗС Вірменії чітко висловлювало свою позицію щодо продажу ізраїльської зброї Азербайджану. Це питання завжди було на нашому двосторонньому порядку денному. Надання Азербайджану сучасної зброї Ізраїлем для нас неприпустимо, ми багато разів використовували наші дипломатичні канали, щоб повідомляти про це ізраїльським партнерам та згадували, що особливо образливо, коли це відбувається, тоді, коли Азербайджан за підтримки Туреччини здійснює широкомасштабну агресію проти Арцаха та Вірменії. Ізраїльська сторона продовжує надавати зброю Азербайджану, така поведінка для нас неприпустима. Враховуючи вищезазначене, МЗС вирішило відкликати посла Республіки Вірменія в Ізраїлі для консультацій'', — сказала Нагдалян.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабасі й терміново відновити переговори без попередніх умов.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах почався 1988 року. У 1994 році — після шести років війни — був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

29 вересня Європейський суд з прав людини постановив для Єревана та Баку негайно припинити бойові дії.