Країни Мінської групи ОБСЄ закликають Єреван і Баку негайно припинити бої

Президенти Франції, США і Росії закликають Вірменію і Азербайджан припинити ескалацію збройного конфлікту у Нагірному Карабаху та відновити переговори під егідою ОБСЄ.

Про це йдеться у прийнятій 1 жовтня декларації лідерів країн, які співголовують у Мінській групі ОБСЄ з пошуку шляхів мирного урегулювання Карабахського конфлікту.

«Ми, президент Російської Федерації, президент Споручених Штатів Америки і президент Французької республіки, представляючи країни, які співголовують у Мінській групі ОБСЄ, суворо засуджуємо ескалацію насильства на лінії зіткнення у зоні конфлікту в Нагірному Карабаху», - йдеться у декларації.

Лідери Франції, США та РФ закликали сторони збройного конфлікту негайно припинити бойові дії.

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Вони також закликали Вірменію і Азербайджан негайно, без попередніх умов відновити переговори під егідою співголовуючих у Мінській групі ОБСЄ.

Президенти також висловили співчуття у зв'язку із людськими жертвами у результаті ескалації конфлікту в Нагірному Карабаху.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново відновити переговори без попередніх умов.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

29 вересня Європейський суд з прав людини постановив для Єревану і Баку негайно припинити бойові дії.