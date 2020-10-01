Росія перекидає військову техніку до Вірменії через Іран – ЗМІ

Росія перекидає військову техніку до Вірменії через Іран, напередодні було помічено чергову партію вантажних автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на публікації місцевих жителів у соцмережах.

Як зазначається у повідомленні, вантажівки марки «КамАЗ» прибули в один з портів Ірану і вже звідти суходолом були доправлені до кордону з Вірменією.

Їх призначення наразі невідоме, оскільки окрім самих збройних сил Вірменії на території країни також розташована 102-га російська військова база, яка розквартирована у Ґюмрі.

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База підпорядкована Групі російських військ у Закавказзі Південного військового округу Російської Федерації. База оснащена зенітно-ракетними комплексами С-300 та винищувачами МіГ-29, що у перспективі мають бути замінені на більш сучасні марки «Су».

Чисельність особового складу бази – близько 5 тис. осіб, окрім громадян Росії на ній також несуть службу і вірмени.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново відновити переговори без попередніх умов.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994-му році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною «республікою», але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

Фото з соцмереж