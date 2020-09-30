Баку і Єреван заявляють нові про втрати у Нагірному Карабаху

Азербайджан і Вірменія заявляють про втрати у Нагірному Карабаху внаслідок обстрілів.

Як передає Укрінформ, зокрема, Trend заявляє про 14 загиблих і 45 поранених громадян Азербайджану.

Повідомляється, що збройні сили Вірменії продовжують завдавати важких ударів по густонаселених районах - районних і сільських центрах, об'єктах цивільної інфраструктури - лікарнях, медичних центрах, шкільних будівлях, дитячих садках, адміністративних будівлях і пунктах господарського призначення.

«В результаті обстрілу цивільних об'єктів були завдані значні пошкодження 116 будинкам і 26 цивільним об'єктам, у тому числі були в значній мірі пошкоджені килимоткацька фабрика в місті Тертер, модульний будинок школи в селі Тазакенд Агдамського району, будівля середньої школи № 1 селища Шихарх Тертерського району, будівля школи-ліцею № 2 міста Тертер, бавовноочисний завод у селі Азад Гарагоюнлу Тертерського району, а також медпункт у селі Гапанли Тертерського району», - йдеться в повідомленні.

У непридатному стані опинилися чимало транспортних засобів, які належать мирним жителям, знищено велику кількість дрібної і великої рогатої худоби.

Вірменія повідомляє про загибель трьох цивільних осіб у Мартакерті в результаті воєнних дій, повідомляє АRMENPRESS із посиланням на прессекретаря президента Арцаха Ваграма Погосяна.

Раніше в міністерстві оборони Азербайджану заявили, що з 27 по ранок 30 вересня було знищено і поранено до 2300 військових Вірменії.

У відповідь прессекретар міноборони Вірменії Шушан Степанян написала на своїй сторінці в Фейсбуці: «Міноборони Азербайджану переплутав і приписує вірменським силам кількість власних втрат за день».

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Рада Безпеки ООН у вівторок закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху і терміново відновити переговори без попередніх умов.