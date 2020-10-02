Азербайджан і Вірменія повідомляють про загиблих і поранених через ескалацію в Нагірному Карабаху

Азербайджан і Вірменія повідомили про чергові обстріли й загиблих та поранених через ескалацію в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє АПА, у Генеральній прокуратурі Азербайджану зазначили, що в результаті чергового обстрілу з важкої артилерії території, де компактно проживає цивільне населення Азербайджану, загалом 55 осіб отримали різні тілесні ушкодження, 19 людей загинули.

Також наголошується, що в результаті обстрілу збройними силами вірменської сторони об'єктів цивільної інфраструктури завдано величезної шкоди 175 житловим будинкам, 41 цивільному об'єкту, доведені до непридатності транспортні засоби, що належать мирним жителям, загинули багато голів дрібної і великої рогатої худоби.

За інформацією ARMENPRESS, у результаті дій противника на лінії зіткнення ЗС Арцаха і Азербайджану загинули 54 вірменських військовослужбовців Армії оборони НКР.

Як відомо, за підсумками першого дня роботи європейського саміту в Брюсселі в ніч на 2 жовтня лідери глав держав і урядів країн Європейського Союзу закликали сторони протистояння навколо Нагірного Карабаху негайно припинити вогонь і повернутися до політичних переговорів під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.