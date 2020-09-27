Сторони конфлікту в Нагірному Карабасі заявляють про жертви серед мирних жителів

Азербайджан і представники самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки заявляють про жертви серед цивільного населення в результаті обстрілів 27 вересня.

Про це передає Укрінформ із посиланням на ЗМІ.

Як передає державна інформагенція Азербайджану АЗЕРТАДЖ, наразі відомо про 19 поранених жителів азербайджанських сіл.

Тим часом Радіо Свобода із посиланням на владу самопроголошеного Нагірного Карабаху повідомляє про смерть двох мирних жителів та поранення понад 30 з них.

"За твердженням вірменської сторони, понад 50 населених пунктів зазнали атак за допомогою азербайджанських безпілотників і артилерії. Вірменська сторона також повідомила про втрати серед бійців збройних формувань Нагірного Карабаху – 16 загиблих і близько сотні поранених", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Міноборони Вірменії заявили, що азербайджанська сторона втратила 200 осіб вбитими. Про це на зустрічі з журналістами 27 вересня заявив представник відомства Арцруни Ованісян, повідомляє News.am.

Азербайджанська сторона поки офіційно не повідомляла про втрати. За даними азербайджанських військових, їм вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, висот, а також «перерізати» шосе, що сполучає Нагірний Карабах із Вірменією. Вірменська сторона це заперечує.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".