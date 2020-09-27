Конфлікт у Нагірному Карабаху не має військового рішення – НАТО

Союзники по НАТО із глибокою тривогою сприймають повідомлення про військові зіткнення на контактній лінії у Нагірному Карабаху і наголошують на тому, що цей конфлікт не має військового рішення.

Про це, як повідомляє Укрінформ, йдеться у заяві представника генерального секретаря НАТО по Кавказу і Середній Азії Джеймса Апатурая (James Appathurai), повний текст якої оприлюднений на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«НАТО глибоко занепокоєна повідомленнями про широкомасштабні військові зіткнення вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагірному Карабаху. Сторони мають негайно зупинити бойові дії, що вже призвели до втрат серед цивільного населення. Для цього конфлікту не існує військового рішення. Сторони мають поновити переговори щодо мирного врегулювання. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ», - йдеться у заяві Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.