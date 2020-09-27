Франція закликає до діалогу між Вірменією і Азербайджаном

Франція висловлює занепокоєння у зв’язку з ескалацією збройного конфлікту між Вірменією і Азербайджаном.

Про це заявив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Франція глибоко занепокоєння триваючими масштабними зіткненнями у Нагірному Карабаху і повідомленнями про жертви серед цивільного населення. Франція закликає до негайного припинення воєнних дій та відновлення діалогу», - заявили у французькому МЗС.

Як співголова Мінської групи ОБСЄ із пошуку шляхів мирного урегулювання карабахського конфлікту Франція підтвердила свої зобов'язання щодо припинення збройного протистояння у регіоні на засадах міжнародного права.

Окрім Франції, у Мінській групі ОБСЄ головують США та Росія.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан почали бойові дії на кордоні і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

2 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.