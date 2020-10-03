Баку і Єреван висловили позиції про переговори щодо врегулювання у Нагірному Карабасі

Керівники Вірменії та Азербайджану висловили свої позиції щодо можливості мирних переговорів по врегулюванню конфлікту у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю AlJazeera 2 жовтня заявив, що Азербайджан готовий до переговорів і ніколи від них не відмовлявся.

При цьому він наголосив, що переговори не можуть вестися в односторонньому порядку. «У нас повинен бути партнер. Однак в особі Вірменії у нас поки немає партнера в переговорах», - цитує слова Алієва агентство АЗЕРТАДЖ ..

У свою чергу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян опублікував у Фейсбуці посилання на інтерв'ю AlJazeera 30 вересня, зазначивши: «Коли є агресія, перше завдання - захистити від неї населення. Тільки після цього можна буде говорити про переговори».

Водночас Мінська група ОБСЄ з врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі закликала сторони припинити вогонь.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно обвинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Україна закликала сторони не розпалювати додаткові емоції і врегулювати конфлікт в Нагірному Карабасі з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Згідно з останніми заявами оборонних відомств обох країн, воєнні дії в Нагірному Карабасі тривають.