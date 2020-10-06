ЄСПЛ вказав Туреччині на неприпустимість втручання у карабаський конфлікт

Європейський суд з прав людини закликав усі сторони, причетні до ескалації бойових дій у Нагірному Карабаху, включаючи Туреччину, утриматися від дій, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив на запит Вірменії проти Туреччини щодо запровадження відносно Анкари тимчасових заходів з метою запобігання порушенням Європейської конвенції з прав людини, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Беручи до уваги ескалацію конфлікту, суд вирішив знову застосувати правило 39. Нині він закликає усі держави, які прямо або не прямо втягнуті до конфлікту, включаючи Туреччину, утриматися від дій, які можуть порушувати за Конвенцією права цивільних», - заявили у ЄСПЛ.

Суд також закликав усі сторони дотримуватися зобов'язань за Європейською конвенцією з прав людини.

Вірменія подала клопотання до ЄСПЛ проти Туреччини 4 жовтня.

Раніше Суд ухвалив аналогічне рішення, у якому закликав Вірменію і Азербайджан утриматися від дій, які несуть загрозу для цивільного населення.

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Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії у Нагірному Карабаху та звинуватили одне одного в ескалації насильства.

У міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

За міжнародним правом, територія Нагірного Карабаху належить Азербайджану.

Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану у контексті карабаського конфлікту.