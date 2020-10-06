Парламент Азербайджану схвалив зміну назви взятого під контроль села у Карабаху

Парламенту Азербайджан на засіданні у вівторок, 6 жовтня, схвалив законопроєкт "Про перейменування села Мадагіз на село Суговушан". Воно знаходиться в регіоні Нагірний Карабах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція APA.

"Відповідно до законопроєкту було запропоновано перейменувати село Мадагіз, яке входить до Тертерського району Азербайджану, на Суговушан", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 3 жовтня Азербайджан узяв під свій контроль населений пункт Мадагіз у Нагірному Карабасі.

27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії у Нагірному Карабасі та звинуватили одне одного у ескалації насильства.

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У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що "азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення, а також по мирних населених пунктах, зокрема столиці (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.