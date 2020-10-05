Військовий аташе Азербайджану озвучив втрати серед цивільних у Нагірному Карабасі

Унаслідок воєнних дій у Нагірному Карабасі загинули 24 людини, ще 121 поранена, зруйновано понад 2 тис. об'єктів.

Про це заявив на брифінгу в Києві військовий аташе посольства Республіки Азербайджан в Україні Ільгар Агаєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, ми маємо втрати серед цивільного населення... Генеральною прокуратурою Азербайджану порушено кілька кримінальних справ за фактами загибелі і поранення цивільного населення, за фактами руйнування інфраструктури та за фактами руйнування будинків населення. На сьогоднішній день ми маємо загиблих 24, поранених 121 особу - загальна кількість 145. Понад 2 тис. об'єктів були зруйновані вщент", - сказав Агаєв.

Він стверджує, що азербайджанська сторона має інформацію, що збройні сили Вірменії розміщують бойові позиції артилерійських і ракетних систем у безпосередній близькості від населених пунктів Нагірного Карабаху.

Водночас Агаєв наголосив, що азербайджанські збройні сили проводять бойові операції з дотриманням вимог Женевських конвенцій.

Він також спростував заяви вірменської сторони, що Азербайджан стріляє по цивільних.

Агаєв при цьому зазначив, що Азербайджан не закриває гуманітарний коридор, який зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабасі не розпалювати додаткові емоції і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.