Азербайджан вдячний Україні за підтримку територіальної цілісності - посол

Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова подякувала українському керівництву за підтримку територіальної цілісності Азербайджану в контексті конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це Ахундова заявила на брифінгу 5 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже задоволені заявами (міністра закордонних справ України - ред.) Дмитра Кулеби про підтримку територіальної цілісності Азербайджану і про те, що" заморожені "конфлікти насправді не заморожені, що вони можуть вибухнути в будь-який момент ... Була також озвучена позиція Президента Зеленського, який теж заявив про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану так само, як Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Ми дуже задоволені заявами українського керівництва. Спасибі вам за цю позицію", - сказала Ахундова.

Дипломат зазначила, що під час зустрічей у Міністерстві закордонних справ і з українськими депутатами, практично всі, з ким вона розмовляла, підтримували позицію азербайджанської сторони.

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За словами посла, зараз дедалі більше політиків і керівників різних країн "побічно, але визнають право Азербайджану на захист своєї територіальної цілісності". Зокрема, вона назвала Пакистан, Туреччину, Афганістан, Угорщину, Латвію.

"Це нові реалії, які сьогодні входять у міжнародний вжиток, і я думаю, що це буде той самий політичний прецедент, який буде прикладом, що надихає, для всіх країн, де є заморожені конфлікти, і це змусить міжнародних посередників і керівників міжнародних організацій більш чутливо і більш чітко і принципово ставитися до таких конфліктів", - зауважила посол Азербайджану.

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Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабасі не розпалювати додаткові емоції і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагорний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.