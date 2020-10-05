Азербайджан і Вірменія заявили про відновлення боїв у Нагірному Карабаху

Вранці 5 жовтня технічні засоби радіолокаційних систем сил ППО Азербайджану зафіксували пуск ракети, випущеної по Азербайджану зі стартових позицій у Джермукському, Гафанському і Бердському районах Вірменії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АЗЕРТАДЖ з посиланням на пресслужбу міністерства оборони.

Там заявляють, що протягом кількох днів завдаються систематичні ракетні удари з території Вірменії по густонаселених районах і цивільній інфраструктурі на території Азербайджану.

Водночас міністерство оборони Вірменії заперечує факт обстрілу території Азербайджану і заявляє, що він вівся з окупованих територій.

Представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян заявив ARMENPRESS, що на лінії зіткнення вірменські війська ведуть запеклі бої.

«Вранці противник почав широкомасштабний наступ у південному напрямку. Наші війська ведуть запеклі бої, відкидаючи противника назад. Водночас Збройні сили Азербайджану почали інтенсивно обстрілювати і Степанакерт», - зазначив Ованнісян.

Водночас, за даними Генпрокуратури Азербайджану, з початку відновлення воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі 27 вересня в Азербайджані загинули 24 мирні жителі, поранення отримали щонайменше 121 особа. Крім того, 56 цивільним об'єктам і 306 приватним будинкам завдано збитків, інформує агентство АПА.

У Вірменії заявляють, що в неділю, 4 жовтня, «Азербайджан з безпрецедентною інтенсивністю обстрілював столицю Нагірного Карабаху Степанакерт і місто Шуші, серед мирного населення є загиблі і поранені». За останніми даними, загинули 4 мирні жителі, поранено 10.

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Станом на 3 жовтня Вірменія заявляла про знищення 123 безпілотників, 14 вертольотів, 355 танків та інших бойових машин, 14 літаків, 4 "Смерчів" і 2745 азербайджанських військових.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабасі не розпалювати додаткові емоції і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.