РФ закликає до миру в Нагірному Карабасі, але постачає Вірменії зброю - посол Азербайджану

На тлі закликів Росії до миру в Нагірному Карабасі російські озброєння через Середню Азію й Іран продовжують "повним потоком" постачатися у Вірменію.

Про це заявила посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова на брифінгу у відповідь на запитання, чи допускає Азербайджан використання Росії в ролі миротворця у врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія є однією із співголів мінської групи ОБСЄ, протягом усіх цих років вона намагалася виступати в ролі посередника, і завдяки Росії в 2016 році були зупинені бойові дії. Однак роль посередників, як заявив наш президент, була незадовільною, ми не задоволені їхньою діяльністю ... Що стосується можливостей Росії вплинути на ситуацію в Нагірному Карабасі, ми бачимо досить стриману позицію російської сторони - Росія обмежується закликами до миру. Щоправда, ми бачимо, що російське озброєння продовжує йти повним потоком - через територію Середньої Азії, через Іран і, як і раніше, постачається на територію Вірменії ", - сказала Ахундова.

Дипломат також заявила, що не бачить прямого зв'язку між загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі з закінченням російських стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020".

"Ці навчання планові, вони проходили постійно. У нас теж пройшли у вересні широкомасштабні планові азербайджано-турецькі навчання. Я безпосередньо (конфлікт у Нагірному Карабасі - ред.) з навчаннями не пов'язую. Воєнні дії почалися лише після останньої серії жорстоких провокацій з боку Вірменії та її керівництва ... Вчора про це пан президент (Азербайджану Ільхам Алієв - ред.) сказав дуже чітко: невже вони думали, що азербайджанський народ змириться з цими приниженнями?" - зауважила посол Азербайджану.

Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабасі не розпалювати додаткові емоції і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.