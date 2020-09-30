МАУ на жовтень скасовує два рейси до Ізраїлю

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) у жовтні 2020 року скасовує два рейси до Ізраїлю та відтерміновує старт двох нових рейсів до Європи на кінець наступного місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Відтак, з 4 жовтня МАУ тимчасово припиняє виконання рейсу Харків – Тель-Авів – Харків та з 8 жовтня – рейсу Дніпро – Тель-Авів – Дніпро. Також авіакомпанія відтерміновує початок виконання рейсів Київ-Брюссель-Київ та Київ-Дюссельдорф-Київ до 24 жовтня 2020 року.

Зазначається, що перегляд розкладу польотів наприкінці літньої навігації пов’язаний зі зниженням завантаження на даних європейських напрямках у зв’язку з переходом на осінньо-зимовий сезон.

Читайте також: Ізраїль через локдаун обмежив авіаперельоти

Крім цього компанія змінює частоту ще на декількох напрямках: рейси Київ – Тель-Авів – Київ не виконуватимуться по вівторках і будуть здійснюватися щопонеділка, щосереди, щочетверга та щонеділі; рейси Одеса – Тель-Авів – Одеса виконуватимуться щочетверга.

В МАУ додають, що надалі авіакомпанія слідкуватиме за ситуацією на вказаних напрямках та робитиме все можливе, щоб із послабленням карантинних вимог іноземних країн пасажири одразу отримали змогу скористатися відповідними рейсами.

Читайте також: Ізраїль вводить другий локдаун через коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, МАУ скасувала рейси до Єревану через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.