Ізраїль через локдаун обмежив авіаперельоти

Уряд Ізраїлю у п'ятницю запровадив жорсткі обмеження на вильоти з країни.

Як передає Укрінформ, про це пише Times of Israel.

Як зазначається, таке рішення було прийняте в рамках боротьби з епідемією хвороби COVID-19.

За декілька годин до набуття чинності новими обмеженнями, міністр транспорту Ізраїлю Мірі Регев заявила, що небо країни залишиться "частково відкритим".

Зокрема, закордонні авіарейси продовжать вирушати з летовища Бен-Гуріон. Однак вилетіти з країни зможуть ті, хто встиг купити квиток до 14:00 п'ятниці. Ті, хто придбав квитки після набуття обмеженнями чинності, вже не зможуть вилетіти з країни.

При цьому Регев додала, що громадяни Ізраїлю зможуть безперешкодно повертатися додому.

14-денний карантин і надалі буде чинним для людей, які прибувають до Ізраїлю з "червоних країн", додала чиновниця.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Ізраїль запровадив другий загальнонаціональний карантин через пандемію коронавірусу COVID-19. Це пов'язано з істотним збільшенням нових випадків зараження, а також зростанням кількості тяжкохворих пацієнтів.

Локдаун в Ізраїлі триватиме до 10 жовтня.

Згідно з даними Worldometer, в Ізраїлі наразі зафіксовано 215 273 випадки коронавірусу та 1 405 летальних випадків унаслідок пандемії.

У світі зареєстрували 32 450 483 випадки коронавірусу, зокрема 988 279 летальних, одужало 23 951 765 людей.