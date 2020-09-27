Авіакомпанія МАУ скасовує всі свої рейси до Єревана

Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Міжнародні авіалінії України скасували рейси до Єревана.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МАУ у своєму Фейсбуці.

У МАУ зазначили, що з огляду на загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Центром управління ризиками авіакомпанії було прийнято рішення про тимчасове скасування рейсів до Єревана.

Необхідність здійснення запобіжного заходу обумовлена введенням воєнного стану та мобілізації у Вірменії.

"Ми в компанії оцінили усі можливі ризики та вирішили — виконання рейсу до Єревана є неможливим до роз’яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку та Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору у небі над Азербайджаном та Вірменією", - сказав керівник МАУ Євгеній Дихне.

Найближчий рейс МАУ до Єревана мав відбутися за розкладом 28 вересня о 20:10.

Рейси авіакомпанії МАУ до Баку повинні виконуватися з 4 жовтня поточного року. Рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.