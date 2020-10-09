МОЗ запропонує нові обмеження для ресторанів і кафе та в освіті
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
“Міністерство охорони здоров’я запропонує нові обмеження до постанови про карантин №641, які будуть стосуватися тривалості роботи закладів громадського харчування. Також буде запропоновано нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання щодо можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епіднебезпеки”, - сказав Ляшко.
"Також були розглянуті питання щодо механізмів залучення до роботи в стаціонарах волонтерів та волонтерських організацій", - додав заступник міністра.
Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія ТЕБ та НС на засіданні 9 жовтня оновила розподіл регіонів на зони епідемічної небезпеки. До червоної зони віднесено міста Канів і Суми, Київ - до помаранчевої зони