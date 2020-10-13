В Україні карантин можуть продовжити до 31 грудня

В Україні карантин можуть продовжити до 31 грудня

Укрінформ
В Україні епідситуація неспокійна, спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу, госпіталізації до лікарень, і це є загрозливою ситуацію, що спонукає переглядати протиепідемічні заходи.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо.

"Це спонукає переглядати протиепідемічні обмеження, які діють на території нашої країни. Що ми можемо вважати вже майже рішенням: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити з шкільною освітою", - сказав Ляшко.

За його словами, також буде запропоновано вишам перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, окрім сиріт, а також позбавлених батьківської опіки людям, дітям, які приїхали з окупованих територій Донбасу та Криму.

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Сьогодні, 13 жовтня, на засіданні уряду буде обговорюватися питання продовження карантину до 31 грудня 2020 року.

"Також обмежать діяльність закладів громадського харчування до 22 години, ми пропонуємо це зробити", — пояснив головний санлікар.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня включно.

Заклади дошкільної освіти продовжують працювати у звичному режимі.

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