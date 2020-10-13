В Україні карантин можуть продовжити до 31 грудня

В Україні епідситуація неспокійна, спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу, госпіталізації до лікарень, і це є загрозливою ситуацію, що спонукає переглядати протиепідемічні заходи.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо.

"Це спонукає переглядати протиепідемічні обмеження, які діють на території нашої країни. Що ми можемо вважати вже майже рішенням: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити з шкільною освітою", - сказав Ляшко.

За його словами, також буде запропоновано вишам перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, окрім сиріт, а також позбавлених батьківської опіки людям, дітям, які приїхали з окупованих територій Донбасу та Криму.

Сьогодні, 13 жовтня, на засіданні уряду буде обговорюватися питання продовження карантину до 31 грудня 2020 року.

"Також обмежать діяльність закладів громадського харчування до 22 години, ми пропонуємо це зробити", — пояснив головний санлікар.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки рекомендує закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15 по 30 жовтня включно.

Заклади дошкільної освіти продовжують працювати у звичному режимі.