Шмигаль закликає компанії переводити роботу в онлайн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає компанії переводити працівників на дистанційну роботу для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Про це сказав на черговому засіданні уряду у середу, 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закликаю українські компанії переходити максимально у формат онлайн… щоб ми створили умови для розірвання епідеміологічного ланцюжка», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що минулого тижня Кабінет Міністрів вирішив проводити наради та засідання виключно в режимі онлайн у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу – 7 474.