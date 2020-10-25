Уряд робить усе, щоб карантин лишався адаптивним - Шмигаль

Кабінет Міністрів робить усе, щоб карантин в країні лишався адаптивним, зокрема, працює над розширенням кількості ліжкомісць та готує розгортання нових мобільних госпіталів.

Про це заявив Прем'єр-міністр України після голосування у Львові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості тотального карантину, зараз робимо все, щоб він був адаптивний. Але бачимо, що все більше з'являється помаранчевих і червоних зон. Тому закликаємо ще раз людей бути свідомими: маски, соціальна дистанція і відповідальність за те, що дасть нам змогу врятувати людей і економіку", - наголосив Шмигаль.

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Також Прем'єр зазначив, що лікарні України нині підготовлені набагато краще, ніж були навесні. Питання забезпечення киснем лишається основним для місцевих керівників і для комунальних медичних підприємств. Субвенції в розмірі півмільярда гривень перераховані на місця, і кожного дня проводиться штаб, де голови облдержадміністрацій та мери міст звітують про роботу над збільшенням кількості ліжок і забезпеченням їх киснем.

"Ліжок в Україні достатньо, єдине завдання - забезпечити їх киснем", - додав Прем'єр.

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За його словами, в Києві, Одеській, Донецькій областях, де кількість хворих може виявиться більше, ніж ліжок, забезпечених киснем, інтенсивно працюють над створенням мобільних госпіталів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року.

В Україні станом на 25 жовтня лабораторно підтверджено 343 498 випадків COVID-19, з них за добу – 6 088.