В Україні зафіксували 6 088 нових випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 6 088 нових випадків коронавірусу

Інфографіка
Укрінформ
В Україні станом на 25 жовтня лабораторно підтверджено 343 498 випадків COVID-19, з них за добу – 6 088.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Протягом доби зафіксовано 102 нових летальних випадки. Одужали – 1 753 особи.

Загалом в Україні зареєстровано 6 391 смерть від COVID-19. Одужали – 141 508 пацієнтів. Хворіють нині 195 599 осіб.

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Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській – 660, Житомирській – 440, Хмельницькій - 437, Львівській області - 405 та Києві - 359.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 014 випадків коронавірусу.

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