ЦВК назвала місцеві вибори одними з найскладніших в історії

Нинішні вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів є одними з найскладніших в історії України у зв'язку із низкою факторів.

Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив на ранковому брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом це одні з найскладніших виборів в історії України, тому що у нас зійшлися декілька факторів. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно територіального устрою відбулася, що призвело до того, що більша частина виборів – перші вибори», - сказав Діденко, додавши, що вибори проходять в умовах пандемії, а це також ускладнює процес.

За його словами, для спостереження за місцевими виборами Центральна виборча комісія зареєструвала 312 офіційних спостерігачів.

Голова ЦВК додав, що для проведення голосування утворено понад 29 тисяч виборчих дільниць.

«У нас с станом на сьогодні відбувається 1577 виборчих процесів місцевих виборів. Це загальна кількість місцевих рад, які обираються. З них 22 обласні ради, 119 районних, 370 міських», - сказав Діденко.

За його словами, загальна кількість мандатів – 3 122, при цьому кількість голів, які будуть обрані - 1421.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Громадяни обирають депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів.