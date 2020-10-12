За останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 — на Харківщині та Сумщині

За останню добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу було зафіксовано в Харківській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій та в Київській областях.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків була зареєстрована у Харківській область - 741, в тому числі Харків - 497 випадків, Сумська область — 418, в тому числі Суми — 299, Полтавська - 244, Хмельницька - 219, Київська область - 213 випадків”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 11 жовтня, виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.