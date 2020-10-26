На Одещину запросили фахівців, які розгортали польові COVID-госпіталі в Ухані

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций запросив в Україну китайських фахівців, які мають досвід облаштування польових госпіталів в Ухані.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це очільник ОДА повідомив на своїй сторінці у Фесбуці.

"Сьогодні мав важливу онлайн-зустріч із Генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Сун Ліцюнь. Обговорювали досвід Китаю у боротьбі з пандемією та її наслідками. Запросив фахівців Китайської Народної Республіки до Одещини, аби перейняти досвід у розгортанні польових госпіталів та боротьбі з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

За його словами, "цінним для нас є китайський досвід облаштування в оперативному порядку тимчасових госпіталів та лікарень, використання медичних протоколів та медпрепаратів, які є ефективними у Піднебесній".

Очільник ОДА уточнив, що досягнуто домовленості про онлайн-заходи з китайськими фахівцями: "Я запросив їх безпосередньо до нас, на Одещину. Практичний досвід та очне навчання були б для нас безцінними, дуже сподіваємось на такий візит"

Куций додав, що висловив вдячність уряду Китаю "за масштабну допомогу в боротьбі з коронавірусом. Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні з КНР".

На його думку, Україна може взяти на озброєння успішний досвід Китаю у питанні протистояння пандемії.

За минулу добу 25 жовтня діагноз COVID-19 підтвердився у 348 жителів Одещини. За пеероід пандемії летальні випадки зафіксовані у 335 інфікованих. Одужали 9040 чоловік.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.

Фото: Сіньхуа