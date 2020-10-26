Нарада в ОП: киснем мають бути забезпечені 80% COVID-ліжок

Президент Володимир Зеленський наполягає, щоб лікарняні ліжка по всій території України були якнайшвидше забезпечені киснем на 80%.

Про це він заявив на селекторній нараді 26 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якомога швидше.

Глава держави попросив проконтролювати цей процес і поцікавився станом підготовки до можливого розгортання ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд дав завдання очільникам обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% вже найближчим часом.

За його словами, забезпечення киснем у лікарнях Херсонської області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях – 50%.

Він також запевнив, що на закупівлю кисню для лікарень уже спрямовано 571 мільйон гривень.

«Є гроші, і всі процедури для закупівель були спрощені», – сказав глава уряду.

В ОП додали, що зараз до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок – на 6800 більше, ніж було у вересні.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов проінформував, що відбувається верифікація потреб, МОЗ збирає пропозиції з регіонів, зокрема щодо того, які матеріали та обладнання потрібні, скільки лікарів, коштів на зарплату та функціонування таких закладів буде необхідно.

Крім того, міністр відзвітував, що відпрацьовуються маршрути щодо перенаправлення пацієнтів з ургентними випадками до інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці» у Харкові, які додатково профінансують задля допомоги у лікуванні хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Очільник МОЗ поки не зміг надати інформацію щодо страхування лікарів у регіонах.

Також він повідомив, що ще 14 лікарень почали приймати хворих з коронавірусом.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.