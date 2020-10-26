Українська COVID-вакцина може з'явитися за рік – Степанов

Оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з'явитися за рік після проведення усіх необхідних досліджень.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібно пройти великий шлях, щоб кандидат у вакцину став уже вакциною. Для цього треба пройти три фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні необхідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування наші збудуться, і обраний виробник і шлях ми пройдемо нормально, то вже десь за рік ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19", - сказав Степанов.

Він зауважив, що попри те, що у розробці вакцини беруть участь американські компанії, кандидат на вакцину - саме український.

Також Степанов зазначив, що попередні дослідження кандидата у вакцини проводилися у лабораторіях Туреччини та США, оскільки в Україні лише відновлюються лабораторії такого типу захисту.

Як повідомлялося, 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов разом із вченими та науковцями презентував Президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Доклінічні випробування кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби тривали майже пів року.

Розробка вакцини здійснюється українськими та американськими компаніями, а також вітчизняними вченими, зокрема з Інституту мікробіології НАН.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.

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