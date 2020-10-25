Вакцина від COVID-19 з’явиться у грудні - головний інфекціоніст США

Головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі каже, що вакцина проти COVID-19 може бути доступна у США вже до кінця року, у випадку якщо вона буде "безпечною та ефективною".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Американський вчений заявив, що перші дози вакцини в обмеженій кількості надходитимуть людям відповідно до встановленого пріоритету, і це триватиме "кілька місяців до 2021 року", перш ніж вакцина стане більш доступною.

Він додав, що вакцина не замінить необхідності вживання заходів для захисту людей від коронавірусу протягом тривалого часу.

Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.