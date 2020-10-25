Вакцина від COVID-19 з’явиться у грудні - головний інфекціоніст США

Вакцина від COVID-19 з’явиться у грудні - головний інфекціоніст США

Укрінформ
Головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі каже, що вакцина проти COVID-19 може бути доступна у США вже до кінця року, у випадку якщо вона буде "безпечною та ефективною".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Американський вчений заявив, що перші дози вакцини в обмеженій кількості надходитимуть людям відповідно до встановленого пріоритету, і це триватиме "кілька місяців до 2021 року", перш ніж вакцина стане більш доступною.

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Він додав, що вакцина не замінить необхідності вживання заходів для захисту людей від коронавірусу протягом тривалого часу.

Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.

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