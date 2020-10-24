Канада придбає у компанії Medicago 76 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Влада Канади уклала попередню угоду з компанією Medicago про закупівлю 76 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади.

“Уряд уклав угоду з Medicago, яка забезпечить одержання 76 млн доз потенційної вакцини проти COVID-19, що достатньо для щеплення 38 млн людей. Це - перша розроблена в Канаді потенційна вакцина, закуплена урядом”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що уряд вкладе у Medicago 173 млн канадських доларів (близько 133 млн дол. США), аби посилити реагування на COVID-19.

“Проєкт із загальним бюджетом 428 млн дол. допоможе шляхом клінічних випробувань покращити вакцину Medicagо, розроблену на унікальній рослинній платформі компанії”, - пояснили в офісі Трюдо. І додали, що виділені кошти також дозволять створити підприємство з масштабного виробництва вакцин.

Таким чином, разом із раніше оголошеними угодами, Канада попередньо замовила вже понад 200 млн доз потенційних вакцин від семи виробників з різних країн.