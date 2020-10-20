AstraZeneca планує відновити випробування вакцини від COVID-19

За даними джерел, відновлення випробувань пов'язано із закінченням аналізу захворювання одного з учасників тестувань, через якого у вересні перервали процес.

Поки невідомо, яку характеристику хвороби надасть американське Управління з питань якості продовольства та медикаментів (FDA).

За інформацією джерел, управління також зажадало від дослідників внести інформацію про інцидент із захворюванням одного з волонтерів до тексту угоди, яку підписують з компанією учасники дослідження.

Представники FDA поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

Раніше регуляторні органи Бразилії, Індії та Південної Африки дозволили компанії AstraZeneca відновити випробування вакцин в своїх країнах.

Як повідомляв Укрінформ, клінічні випробування вакцини компанії AstraZeneca були припинені 6 вересня після інформації про виникнення захворювання незрозумілої етіології у одного з добровольців.

Клінічні випробування вакцини-кандидата AZD1222, розробленої AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, проводилися у Великій Британії, Бразилії та ПАР.