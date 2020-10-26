У Києві за добу - 308 випадків коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за минулу добу захворіли на коронавірусну хворобу 308 людей, 15 хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА.

"За минулу добу на коронавірусну хворобу у Києві захворіли 308 людей. 15 хворих померли", - йдеться у повідомленні.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 83, в Деснянському — 44 та в Дніпровському районі - 43 випадки.

Госпіталізували до лікарень столиці за добу 42 пацієнтів, зазначили у пресслужбі КМДА.

Одужали за минулу добу п'ятеро людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 34 362. Усього коронавірус подолали 11 749 мешканців Києва, померли 699 киян, зазначається у повідомленні.

Напередодні у столиці було підтверджено 359 нових випадків захворювання на COVID-19.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.