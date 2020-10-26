На Київщині кількість випадків COVID-19 рекордно зросла за добу

У Київській області підтверджено вже 14845 випадків інфікування коронавірусом, з них 1239 – у дітей та 1488 - у медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

«На Київщині новий антирекорд з кількості випадків захворювання на коронавірус за добу. Маємо 301 хворого, з них 27 – це діти. Відсьогодні у «червоній» зоні вже міста Васильків, Обухів та Бориспіль й Бориспільський і Обухівський районі. Бережіть себе, своїх рідних, особливо людей похилого віку», - звернувся до жителів Київщини голова обласної державної адміністрації Василь Володін.

Із нових хворих 27 госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 274 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1789 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 13056 особи.

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Одужали всього 7683 особи, з них 623 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу повідомлень про одужання не надходило.

За період епідемії в Київській області померло 335 хворих від ускладнень, викликаних COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 18486 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 157 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 29825 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.