В Україну цього тижня привезуть 14 тисяч флаконів ремдесивіру

В Україну прибуде 14 тисяч флаконів препарату ремдесивіру для лікування коронавірусу до кінця тижня.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент Укрінформу.

На минулому тижні МОЗ надало дозвіл на ввезення незареєстрованого лікарського засобу ремдесивір, який був закуплений державним підприємством «Медичні закупівлі України» для лікування коронавірусної хвороби...В Україну має прибути перша партія даного лікарського засобу, це близько 14 тисяч флаконів. Постачання буде здійснюватися до кінця цього тижня», - сказав він.

Окрім того, заступник міністра уточнив, що загальна процедура закупівлі передбачає закупівлю 28 200 одиниць цього лікарського засобу, що буде направлено на лікування 4 тис. 700 пацієнтів із середньою та важкою патологією перебігу COVID-19.

Він додав, що ремдесивір входить до вітчизняного медичного протоколу із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції.

«Даний лікарський засіб застосовується у багатьох країнах, зокрема у США, Японії, Австралії, країни ЄС. Даний лікарський засіб входиь в їхні протоколи лікування», - сказав Іващенко.

Як повідомляв 18 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, препарат ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України. Він також повідомив, що це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків

13 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що ремдесивір для лікування коронавірусної хвороби має надійти до України через тиждень, уряд також планує закупівлю імуноглобулінів.

В Україні станом на 26 жовтня лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.