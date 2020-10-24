На Буковині за добу виявили 289 випадків COVID-19

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 289 випадків COVID-19, загалом від початку епідемії їх кількість сягнула 19 405.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його даними, протягом доби в області на COVID-19 дослідили 658 зразків та виявили 289 випадків інфікування. Водночас одужали 75 пацієнтів.

Загалом від початку епідемії на Буковині підтверджено 19 405 випадків коронавірусу, 435 осіб померли, 9937 – одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 жовтня в Україні лабораторно підтвердили 337 410 випадків COVID-19, із них за добу - 7 014.